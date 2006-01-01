تنويه هام بشأن المنحة القطرية في غزة

غزة / سما /

أصدرت وزارة الاتصالات في غزة تنويهاً هاماً اليوم الأربعاء، بشأن استكمال صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنه سيتم استكمال صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة يوم غد الخميس في مكاتب البريد الرئيسية الخمسة وهي مكتب بريد عمر المختار وبريد جباليا وبريد دير البلح وبريد خانيونس وبريد رفح.

وتتم عملية التوزيع في مراكز البريد في جميع محافظات غزة والتي تتبع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمستفيدين الذين تم اختيارهم ضمن المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.