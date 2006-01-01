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انتهاء العمل بإزالة الألغام بمنطقة المغطس في أريحا

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء العمل بإزالة الألغام بمنطقة المغطس في أريحا


أريحا /سما/

 أعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام في وزارة الداخلية، الانتهاء من إزالة الألغام بمنطقة المغطس في أريحا، بالتعاون مع اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، بالشراكة مع المنظمة الدولية لإزالة الألغام "هالو ترست".

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى شملت إزالة الألغام من مساحة 136 دونما من الأراضي المجاورة للمغطس، الذي يعد منطقة دينية هامة للطوائف المسيحية في فلسطين والعالم، والتي تضم ثماني كنائس، وتجذب عددا كبيرا من السياح من كافة أرجاء العالم.

يذكر أن عمليات إزالة الألغام في منطقة المغطس بدأت منذ سبعة أشهر وواجهت العديد من الصعوبات نظراً لرفض الاحتلال تقديم خرائط توزيع هذه الألغام في تلك المنطقة.

وسيبدأ العمل بالمرحلة الثانية في منطقة الأغوار ومحيط منطقة المغطس التي تمتد على مساحة 500 دونم، خلال الفترة المقبلة.

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