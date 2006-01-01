جوارديولا: أعشق مانشستر سيتي لأنه لا يتلقى مساعدات تحكيمية

وكالات / سما /

تفاخر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بنتائج فريقه في المواسم الأخيرة وما حققوه من نجاحات في الدوري الإنجليزي والبطولات الأخرى، مشيراً إلى أن كل ذلك حدث بدون أي مساعدة تحكيمية.

جوارديولا سُئل عن رأيه بأخطاء الحكام ومدى تحسين حكم الفيديو لهذا الجانب، فأجاب بطريقة مختلفة وغير متوقعة، ملمحاً بأن فريقه لم يكن بحاجة للفار (تقنية حكم الفيديو) لأنه حقق نجاحات حقيقية بدون أن يحدث أي خطأ تحكيمي لصالحه.

وفي سياقٍ متصل وضح بيب جوارديولا المدة المتوقعة لغياب كيفين دي بروين عن ملاعب كرة القدم، حيث استبعد مشاركته في مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد التفوق على دينامو زغرب بهدفين دون رد أمس الثلاثاء “لقد كنا صبورين وتمكنا من التسجيل ثانية. أكثر ما يسعدني أننا أنهينا المواسم الماضية بدون أن نحصل على أي مساعدة تحكيمية. لقد حققنا كل شيء بأنفسنا. وهذا يا صديقي هو أفضل ما يحدث. لم يكن أحدًا في المواسم السابقة لديه شيئًا ليفنده ويراجعه. لا شيء. لقد قمنا بكل الأمور بنفسنا. لهذا أحب هذا الفريق”.

“الإصابة ليست خطيرة، لم يشارك اليوم ولكننا سنتظر حتى يوم الأحد ونرى . في هذه اللحظة، لا أعرف إن كان سيلعب المباراة المقبلة… سنرى إن كانت إصابته خطيرة، ولكنني أظن أنه سيكون جاهزًا بعد التوقف الدولي”.