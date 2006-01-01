19 انتهاكا اسرائيليا لحقوق الصيادين خلال ايلول

غزة / سما/

رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 19 انتهاكا ارتكبته قوات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة خلال شهر ايلول 2019.

وقال الاتحاد ان الانتهاكات لحقوق الصيادين كانت عبارة عن ملاحقات واطلاق نار وقنابل صوتية باتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر.

وقالت دائرة الضغط والمناصرة أن شهر ايلول 2019 شهد تراجعا في عدد الانتهاكات الاسرائيلية الممارسة بحق الصيادين مقارنة بالأشهر السابقة وبشهر ايلول 2018، ورجحت ذلك لأسباب أهمها تراجع عملية الصيد داخل البحر بسبب استمرار منع ادخال معدات الصيد والتي أدت الى تعطل عدد كبير من الصيادين عن العمل، بالاضافة الى توقف حسكات السنار بشكل كبير عن العمل لعدم وجود أسماك في المنطقة المسموحة.

وأوضحت انها تسعى لفضح جرائم الاحتلال المستمرة التي تمارس بحق الصيادين بشكل دائم ومستمر من عمليات مطاردة وملاحقة، والتي تمنعهم من ممارسة مهنتهم التي توارثوها عن الآباء والأجداد، والتي تضمن لهم المحافظة على سبل العيش الكريم.