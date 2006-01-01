تظاهرة لـ"صحفيون ضد الحصار" بغزة

غزة / سما /

نظمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأربعاء، تظاهرة إعلامية تحت عنوان "صحفيون ضد الحصار" أمام حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من منطقة السرايا وسط غزة عبر حافلات باتجاه حاجز بيت حانون "إير"، حيث رفعت صورًا للشهداء الصحافيين، خاصةً ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، إلى جانب لافتات تدعو لوقف استهداف الصحافيين.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن الصحفيين تعرضوا لضغوطات من قبل الاحتلال لمنعهم من تغطية الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار معروف في كلمةً له خلال التظاهرة، إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عامًا شل كافة مناحي الحياة في القطاع وأثر على الصحافيين.

واتهم الاحتلال بانتهاك المواثيق الدولية بحق الصحافيين وبحق الفلسطينيين بشكل كامل، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاكمة الاحتلال لما يرتكبه من جرائم.