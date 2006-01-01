"جباليا النزلة" تسلم سلطة المياه 33 دونما لإنشاء محطة طاقة شمسية

غزة / سما/

أشرفت بلدية جباليا النزلة على تسليم مساحة من الأرض تبلغ 33 دونما شرق جباليا، لسلطة المياه الفلسطينية، وذلك لصالح إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية ستغذي محطة معالجة المياه العادمة شمال غزة.

وقال مدير دائرة المياه والصرف الصحفي بلدية جباليا النزلة م. حمدي مطير، إن وفدا من وزارة الأوقاف ووزارة الحكم المحلي حضر مراسم تسليم قطعة الأرض التي تندرج ضمن أراضي الوقف الإسلامي، شرق جباليا في محيط مقبرة الشهداء.

وأوضح مطير بأن قطعة الأرض ستقام عليها مشروع محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية قدرتها 3 ميغا وات، بتكلفة 7 مليون دولار بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

وبيّن مطير بأن هذا المشروع سيشكل المرحلة الأولى من مراحل تزويد محطة المعالجة بالطاقة، والذي سيصل في مراحله اللاحقة بالمساحات المتوفرة داخل المحطة وشرقها إلى حوالي 8 ميغا وات.

وأفاد بأن سلطة المياه توصلت سابقا إلى اتفاق تبادل للطاقة، مع شركة توزيع الكهرباء بحيث ستزود مشروع محطة الطاقة الشمسية الشبكة العامة بالكهرباء الزائدة صباحا في حين تغطي شركة توزيع الكهرباء محطة المعالجة بالكهرباء مساءً بحيث يتم تقليل تكلفة تشغيل محطة المعالجة، و يستمر تزويدها بالطاقة على مدار الساعة.

وافتتحت محطة معالجة المياه العادمة شرق جباليا العام الماضي، وحلت بديلا عن محطة المعالجة القديمة شمال مدينة بيت لاهيا، وتعالج المياه العادمة الناتجة عن جميع مدن محافظة شمال غزة، وتستخدم مخرجاتها لري الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية محافظة شمال غزة.