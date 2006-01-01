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محمد هنيدي يعلق على صورة جمعته مع إعلامي إسرائيلي!

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد هنيدي يعلق على صورة جمعته مع إعلامي إسرائيلي!


وكالات / سما /

ردّ الفنان المصري الشهير، محمد هنيدي، على أحد مستخدمي موقع "تويتر" بعد أن انتقده الأخير على ظهوره في صورة مع إعلامي يحمل الجنسية الإسرائيلية في مهرجان الجونة السينمائي.

وكان أحد مستخدمي تويتر قد حمّل تغريدة على "تويتر" تظهر صورة الفنان، محمد هنيدي، برفقة الإعلامي الإسرائيلي الجنسية، شادي بلان، وكتب في التغريدة " مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي.. دا أنا بحبك والله".

وبدوره ردّ هنيدي على تلك التغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال: " انا ماعرفش مين اصلا ده .. انا اتصورت مع الاف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وانا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلّع بطاقتك".

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان، هنيدي، كان قد حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله التي عرضت في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي عقدت منذ أيام.

#محمد هنيدي

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