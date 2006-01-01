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تعلمي كيفية التعامل مع الزوج اللامبالي بزوجته!

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعلمي كيفية التعامل مع الزوج اللامبالي بزوجته!


وكالات / سما /

صحيح ان الحب هو اساس الزواج واستمراره ونجاحه، لكن الحب وحده لا يكفي لان مشاكل وخلافات كثيرة تشوب الحياة الزوجية وتلقي بثقلها على الزوجين وتجعلك تلجئين الى امور اخرى غير الحب لحلها. 

لذلك، يتكلم خبراء العلاقات العاطفية عن طرق خاصة للتعامل مع الزوج والتي تختلف باختلاف طباع كل زوج. وبعد ان سبق وكشفنا لك كيفية التعامل مع الزوج العنيد، نقدم لك في ما يلي كيفية التعامل مع الزوج اللامبالي بزوجته.

طريقة التعامل مع الزوج اللامبالي!
حرصا منا على ان تنعمي بحياة زوجية ناجحة وسعيدة، وبعد ان سبق وكشفنا لك كيفية التعامل مع القسوة عند الزوج، نقدم لك في هذا الموضوع من عائلتي كيفية التعامل مع الزوج اللامبالي بزوجته:

اذا كان زوجك غير مباليا بك، فهذا لا يعني بالضرورة انه لا يحبك بل من الممكن انه لا يجيد الاهتمام بك؛ لذا عليك ان تشجعيه على القيام بذلك من خلال ان تقومي انت بالاهتمام به واظهار الحب له والاطراء على شكله الخارجي ليقوم هو بالمثل.
الحوار والتواصل البناء هو من اهم الاسلحة الواجب عليك الاعتماد بها للتعامل مع الزوج اللامبالي، لانه بالحوار قد توصلين الى الاسباب التي تجعله غير مباليا وبالتالي تجدين الحلول المناسبة
اهتمي بزوجك ولكن لا تفرطي بذلك، بل امنحيه نوع من الحرية والمساحة الشخصية لان المبالغة بالاهتمام به قد تكون سببا لعدم مبالاته بك
اهتمي بنفسك ولا تهملي اناقتك ابدا، لانه لا يمكنك ان تتوقعي الاهتمام من زوجك اذا كنت انت بنفسك غير مبالية بشكلك الخارجي واناقتك.

#الزوج #الزوجة #العلاقة

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