  1. الرئيسية
  2. الصحة

المخ يصاب بالتعب جراء التمارين الرياضية المفرطة

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
المخ يصاب بالتعب جراء التمارين الرياضية المفرطة


وكالات / سما /

من المتوقع أن يصاب الجسم بالتعب بعد التدريبات الرياضية المفرطة، ولكن هل مثل هذه التدريبات تجعل الذهن متعبا أيضا؟ أجابت دراسة جديدة على هذا السؤال بالإيجاب.

وذكر موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم أنه عندما فرض الباحثون تدريبا مفرطا على الرياضيين الذين يشاركون في السباقات الثلاثية، وجدوا شكلا من أشكال التعب الذهني.

واشتمل هذا التعب على تراجع النشاط في جزء المخ المسؤول عن اتخاذ القرارات. وتصرف الرياضيون أيضا بشكل مندفع حيث اختاروا المكافآت الفورية بدلا من تلك التي تأخذ وقتا أطول لانجازها.

هذه الدراسة نشرت في "دورية "كارنت بيولوجي ".

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة ماتياس بيسيليونيه بمستشفى "بيتي سالبترير" في باريس: "المنطقة الجبهية التي تأثرت جراء الإفراط في التدريبات الرياضية كانت هي نفسها المنطقة التي أظهرت ضعفا أمام العمل المعرفي المفرط في دراساتنا السابقة... وبالتالي بدت هذه المنطقة بالمخ نقطة ضعيفة من شبكة المخ المسؤولة عن التحكم المعرفي".

وبشكل عام تشير الدراسات إلى وجود صلة بين الجهد الذهني والبدني وكلاهما يتطلب تحكما معرفيا. وتشير الدراسات إلى أن السبب في ذلك هو أن هذا التحكم ضروري في التدريب الرياضي المفرط للحفاظ على الجهد البدني والوصول إلى هدف بعيد يتطلب تحكما معرفيا.

ويقول بيسيليونيه: "يحتاج المرء للتحكم في العملية التلقائية التي تجعله يتوقف عندما تؤلمه العضلات أو المفاصل".

وفي حين أن تمارين التحمل جيدة بشكل عام للصحة، فإن المبالغة فيها يمكن أن يكون لها آثار عكسية على المخ، حسبما أظهرت الدراسة.

#المخ #التمارين الرياضية

الأكثر قراءة اليوم

بهدوء... إسرائيل تسمح بدخول آلاف العمال من غزة في محاولة لتخفيف التوترات

المالية: صرف رواتب الموظفين الخميس بنسبة 60٪ عن شهر أيلول وباقي شهر آذار

سليماني يروي تجربته في حرب تموز 2006: قمت ومغنية بإجلاء نصر الله

احتجاج غاضب أمام مركز الشرطة في مجد الكروم بعد مقتل شقيقين

لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي ترفض بالأغلبية طلب قطع المساعدات عن الأونروا

الرئيس يبعث برسالة للعاهل السعودي.. اليك تفاصيلها

الرئيس: سنبحث الانتخابات والاستعدادات لها والاجراءات التي سنتخذها لتحقيق هذا الهدف!

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

أحزاب اليمين تؤكد استمرار تحالفها مع الليكود ومواصلة المفاوضات لتشكيل الحكومة

الاونروا : انهينا عمل كافة المستشارين ووظفنا الف مدرس في قطاع غزة والتفويض يحتاج جهدا كبيرا

شبان يجتازون الحدود ويستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خزاعة

غرينبلات يكشف عن أسباب استقالته المفاجئة وقطع المساعدات المالية عن الاونروا

سليماني يروي تجربته في حرب تموز 2006: قمت ومغنية بإجلاء نصر الله