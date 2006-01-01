صورة: سفارة السعودية بواشنطن تنشر تهنئة بمناسبة السنة العبرية الجديدة

القدس المحتلة / سما /

رفض مصدران في وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء، التعليق على تهنئة السفارة السعودية في واشنطن بمناسبة السنة العبرية الجديدة.

وقالت السفارة السعودية بواشنطن في برقية التهنئة باللغة الإنجليزية: "بمناسبة ’روش هشانا’ ("رأس السنة" بالعبرية - كتبت بأحرف انجليزية)، السفيرة ريما بن بندر آل سعود، ترسل تمنياتها لسنة جديدة سعيدة وحلوة".

وذكرت شبكة "ان بي سي" الامريكية ان هذه المرة الأولى التي تنشر فيها السفارة السعودية تهنئة بمناسبة رأس السنة العبرية.

وفي أسفل البطاقة يمكن رؤية رموز رأس السنة العبرية وهي العسل، التفاح، الرمان والى جانبها كتبت كلمة "روش هشانا".

ولم يذكر التقرير الطريقة التي أرسلت بها البطاقة أو الجهات التي تلقتها. وبدأ عيد رأس السنة العبرية الاثنين وانتهى مساء الثلاثاء.