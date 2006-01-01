هواوي تبيع مليون هاتف مايت 30 و30 برو في 3 ساعات فقط

وكالات / سما /

أعلنت الشركة الصينية العملاقة لتكنولوجيا الهواتف الذكية "هواوي"، بيع مليون جهاز جديد من فئة "مايت 30" و"مايت 30 برو"، في غضون ثلاث ساعات فقط في الصين.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية -الثلاثاء- أنه لا يمكن التحقق من الأرقام التي أعلنتها شركة هواوي، لكونها شركة خاصة، لكن صورة انتشرت في موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي تكشف عن زحام كبير من الراغبين في شراء الجهاز بمتجر شينزن الرئيسي الجديد لهواوي.

وأضافت أن المخزون في موقع تاوباو الصيني للتسوق عبر الإنترنت، نفد في الوقت الحالي، في حين يتم بيع النماذج المستوردة من "مايت 30" في هونغ كونغ بزيادة قدرها 1500 دولار هونغ كونغي (191 دولارا أميركيا)، وهي مؤشرات على تفوق الطلب على العرض.

ويعد بيع مليون وحدة في أقل من أسبوع أمرا مثيرا للغاية، لكنه على الأرجح ليس مفاجئا بالنظر إلى شعبية هواوي في بلدها الأم، والتي زادت بعد الحظر الأميركي للشركة ومحاولة منعها من التعامل مع غوغل، حيث يشعر بعض المواطنين الصينيين بأن هواوي تعرضت لمعاملة غير عادلة من قبل واشنطن، وبالتالي يريدون إظهار دعمهم النابع من مشاعرهم الوطنية.

هذا إلى جانب أن هواوي طرحت مايت 30 (النسخة الأساس من هذه السلسلة) بتخفيض وصل إلى 35%، مقارنة بالسعر الذي أعلنت عنه في حدث إطلاق الهاتف في ميونيخ بألمانيا الشهر الماضي، وكان رئيس هواوي ريتشارد يو أعلن عن هذا الخصم بنفسه في مواقع التواصل الصينية.

ومع ذلك لا توجد معلومات عن موعد طرح الهواتف للبيع في الأسواق العالمية، حيث ترغب هواوي في حل مشكلة غوغل قبل طرح سلسلة هواتف "مايت 30" دوليا.

ووفقا لشركة الأبحاث كاناليز، فإن هواوي شحنت في الربع الثاني هذا العام 37.3 مليون هاتف في الصين، بزيادة بنسبة 31% مقارنة بالربع ذاته من 2018. وفي الواقع فإن هواوي كانت العلامة التجارية الوحيدة التي زادت مبيعاتها هذا العام مقارنة بالعام السابق في الصين، مقابل تراجع مبيعات آبل وشياومي وأوبو وفيفو هذا العام مقارنة بأرقام 2018.

ويتميز هاتف مايت 30 برو بنظام تصوير خلفي من أربع كاميرات، اثنتان منها بدقة 40 ميغابكسل، وواحدة منها عريضة الزاوية والثانية قياسية لتصوير الفيديو فقط، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 8 ميغابكسل للتصوير البعيد، إلى جانب كاميرا رابعة لاستشعار العمق الثلاثي الأبعاد.