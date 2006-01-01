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نشطاء يغلقون مقر الصليب احتجاجا على وضع الأسير العربيد

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشطاء يغلقون مقر الصليب احتجاجا على وضع الأسير العربيد


رام الله /سما/

أغلق عشرات النشطاء وطلبة جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، مقر الصليب الاحمر الدولي في رام الله، من أجل انقاذ حياة الاسير سامر العربيد الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا.

وأفادت مصادر محلية بأن النشطاء أغلقوا أبواب مقر الصليب ومنعوا العاملين من دخوله، ونفذوا وقفة تضامنية مع الأسير العربيد، تخللها رفع لافتات تطالب بـ"التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسير سامر العربيد، والمطالبة بضرورة قيام الصليب الأحمر بزيارة الأسير العربيد في المستشفى، والوقوف الى جانبه للتحقيق في ظروف لتعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه.

يذكر أن الاسير العربيد، اعتقل في 25 أيلول الماضي من منزله في مدينة رام الله، وخضع لتحقيق قاسي، تسبب في تدهور حالته الصحية، ويمكث الآن في مستشفى "هداسا" ببلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

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