هلال القدس يستعد لرد الجميل لنادي الرجاء المغربي وجماهيره

غزة / سما /

على قدم وساق تجرى الاستعدادات في نادي هلال القدس لاستقبال نادي الرجاء المغربي الذي من المقرر أن يصل فلسطين اليوم برسم اقامة مباراة الاياب من الدور الثاني والثلاثين من بطولة ابطال العرب" كأس محمد السادس للاندية الابطال" التي تقام على ستاد فيصل الحسيني الدولي بضاحية الرام بمدينة القدس الساعه السابعه من مساء يوم الخميس القادم بتوقيت فلسطين الخامسه بتوقيت المغرب .

واطلق نادي هلال القدس حملة " رد الجميل" لنادي الرجاء وجماهيره الوافده الى فلسطين بعد طيب الكرم والضيافة والخصال العربية الاصيلة التي تجسدت في النادي المغربي وجماهيره اثناء تواجد بعثة هلال القدس في مدينة الدار البيضاء خلال مباراة الذهاب . وتعمل اللجنة المكلفة بمتابعه الاستقبال والضيافة ليل نهار للخروج بوجه مشرف للفلسطينيين خلال هذه المباراه حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات تحضيريه منها اجتماع هام مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحضور رئيسه اللواء جبريل الرجوب وامين عام الاتحاد يوسف لافي ومدير دائرة المسابقات علي جبريل ومدير دائرة الاعلام عمر الجعفري وبحضور عضو مجلس ادارة نادي هلال القدس بدر مكي ومدير الفريق حسام ابو سنينه والناطق الاعلامي تامر عبيدات والاداري ماهر الشرباتي وابن النادي محمد السلايمة. وقامت اللجنه بترتيب امور استقبال بعثة الرجاء المغربي وطاقم الحكام ومراقب المباراة منذ وصولهم الى مطار الملكة علياء بعمان وعبورهم الحدود الفلسطينية الاردنية ومبيتهم في فنادق مدينة رام الله . وفي سياق متصل يقيم التراس نادي هلال القدس اجتماعات دورية لتنظيم امور الجماهير وجلوسها في الملعب وتشكيل " تيفو" خاص بالمباراه والتدرب على الاغاني والهتافات الفلسطينية المغربية لتشكيل لوحة جماهيرية ترتقي باسم فلسطين وعاصمتها القدس الشريف .