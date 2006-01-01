شباب الخليل يحسم ديربي المدينة بالفوز على الأهلي دوري المحترفين

الخليل / سما /

حافظ شباب الخليل على انطلاقته القوية في دوري المحترفين بفوزه على جاره الأهلي في قمة منافسات الجولة الثانية, فيما فرض أهلي قلقيلية التعادل على جاره مركز بلاطة.

وأجلت لجنة المسابقات مباراتين كان من المقرر إقامتهما اليوم على ستاد الشهيد فيصل الحسيني تجمعان القوات الفلسطينية مع وادي النيص وجبل المكبر وشباب السموع.

ونجح شباب الخليل في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بهدفين مقابل هدف, على حساب جاره الأهلي في ديربي المدينة الذي جمعهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني, ليرفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب, فيما بقي الأهلي بدون أي نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

افتتح خالد سالم الأهداف للشباب في الدقيقة (20), قبل أن يعدل خلدون الحلمان النتيجة للأهلي (36), فيما سجل خيري عابدين الهدف الثاني للشباب (58).