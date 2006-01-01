  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يطلع أمهات أطفال ذوي التوحد على خطوات الوزارة لضمان حقوقهم

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة بصدد الإعداد لتنفيذ دراسة مسحية في فلسطين لرصد واستكشاف عدد الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد ومدى الاحتياجات والتحديات التي تواجه هذه الفئة في مختلف المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة

وأوضح مجدلاني خلال لقائه عددا من الأمهات القائمات على مبادرة مجموعة مساندة أهالي أطفال التوحد في فلسطين، أن متابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد تقع ضمن مسؤوليات ومتابعة وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مديرياتها المنتشرة في محافظات الوطن، وأن الوزارة شملت في خططها التنموية التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين ضمن الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال: إن الوزارة مُطلعة على كافة التحديات التي تواجهها عائلات ذوي التوحد، وتتواصل مع الوزارات المعنية للخروج بقرارات وآليات للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير الخدمات الطبية والتأهيلية والتعليمية للأطفال والأشخاص من ذوي التوحد، موضحاً أن طواقم الوزارة تعكف حالياً على إعداد قانون عصري لتطوير السياسات والخدمات التي تكفل حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وهو ما سيشمل فئة المصابين باضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية المختلفة.

واستمع المجدلاني من القائمات على المبادرة حول الصعوبات التي تواجه الأهالي للحصول على خدمات الرعاية الطبية للأطفال والأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، وضمان حقوق الأطفال في الدمج المجتمعي إضافة إلى الدمج التعليمي والمهني لذوي التوحد المؤهلين للدمج في المدارس والمراكز الفنية والحرفية، إلى جانب الرقابة على المراكز التأهيلية والجمعيات الخيرية التي تقدّم خدمات التأهيل لهذه الفئة.

ولفت إلى أن الوزارة تواصل رقابتها على المراكز والجمعيات الخيرية في مختلف المحافظات لضمان تقديم الخدمات الملائمة واللازمة لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد وغيرها من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن أبواب مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف المحافظات مفتوحة للأهالي للتقدّم بالملاحظات والشكاوى في حال ملاحظة أي ممارسات سلبية من قبل مُقدّمي الخدمات لذوي التوحد.

وأشارت الأمهات إلى الأعباء المالية المرتفعة التي يتكبدها الأهالي للحصول على خدمات الرعاية الطبية لاسيما في مجالات علاجات الأسنان أو التصوير الإشعاعي والطبقي وغيرها من العلاجات التي قد تتطلب الحاجة إلى التخدير الكامل للشخص المصاب باضطراب طيف التوحد، إلى جانب الرسوم المرتفعة التي تفرضها الكثير من مراكز الخدمات التأهيلية والتربية الخاصة لتقديم هذه الخدمات، ما يثقل على الأهالي لاسيما من ذوي الدخل المحدود والعائلات المهمشة والفقيرة.

الأكثر قراءة اليوم

بهدوء... إسرائيل تسمح بدخول آلاف العمال من غزة في محاولة لتخفيف التوترات

المالية: صرف رواتب الموظفين الخميس بنسبة 60٪ عن شهر أيلول وباقي شهر آذار

احتجاج غاضب أمام مركز الشرطة في مجد الكروم بعد مقتل شقيقين

سليماني يروي تجربته في حرب تموز 2006: قمت ومغنية بإجلاء نصر الله

لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي ترفض بالأغلبية طلب قطع المساعدات عن الأونروا

الرئيس يبعث برسالة للعاهل السعودي.. اليك تفاصيلها

الرئيس: سنبحث الانتخابات والاستعدادات لها والاجراءات التي سنتخذها لتحقيق هذا الهدف!

الأخبار الرئيسية

الاونروا : انهينا عمل كافة المستشارين ووظفنا الف مدرس في قطاع غزة والتفويض يحتاج جهدا كبيرا

شبان يجتازون الحدود ويستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خزاعة

غرينبلات يكشف عن أسباب استقالته المفاجئة وقطع المساعدات المالية عن الاونروا

سليماني يروي تجربته في حرب تموز 2006: قمت ومغنية بإجلاء نصر الله

الرجوب

الرجوب: الفصائل لم تقدم مبادرة حقيقية لإنهاء الانقسام ولا يحق لحماس أن تمنع إجراء الانتخابات بغزة