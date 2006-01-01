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رسمياً .. الكونميبول يرفض استئناف عقوبة ميسي

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. الكونميبول يرفض استئناف عقوبة ميسي


وكالات / سما /

رفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتخفيف من عقوبة ليونيل ميسي، مهاجم التانجو وفريق برشلونة الإسباني، عقب تصريحاته التي أثارت جدلاً كبيراً في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي انتهت بتتويج البرازيل باللقب على أراضي السامبا.

وقام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بتقديم استئناف لتخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي لثلاثة أشهر وغرامة مالية تبلغ 50 ألف دولار ابتداءً من شهر أغسطس، ورد الكونميبول ببيانٍ رسمي يؤكد أحقية ميسي بالحصول على هذه العقوبة.

وكان ميسي قد أكد وجود فساد في اتحاد الكرة التابع للقارة اللاتينية، مؤكداً أنهم أهدوا البرازيل لقب البطولة.

وبذلك يغيب ميسي عن مباراتي الأرجنتين ضد ألمانيا والإكوادور، ومن المتوقع عودته لتمثيل بلاده في شهر نوفمبر في حال كانت حالته البدنية جيدة.

يذكر أن الأرجنتين ودعت كوبا أمريكا الماضية على يد البرازيل من نصف النهائي، وجائت التصريحات عقب تلك المباراة.

#ميسي #الكونميبول #عقوبة

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