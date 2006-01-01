فيديو.. يوفنتوس و أتلتيكو مدريد يتقاسمان صدارة المجموعة في دوري الأبطال

وكالات / سما /

نجح يوفنتوس في الفوز على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب آليانز ستاديوم في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا ليتقاسم صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد.

فالنادي الإسباني نجح هو الآخر في تحقيق نتيجة ثمينة بالفوز على لوكوموتيف موسكو بهدفين نظيفين خارج ميدانه سجلهما جواو فيليكس وتوماس بارتي.

وتقدم فريق المدرب ماورتسيو سارّي في النتيجة بعد مرور 17 دقيقة عبر الأرجنتيني جونزالو هيجواين بعد تخلصه من المدافع جوناثان تاه وتسديده لكرة قوية بيمناه سكنت شباك الحارس هدرايسكي.

وفي الشوط الثاني ضاعف فيديريكو بيرناديسكي النتيجة بعد تحويل عرضية إلى هيجواين إلى هدف في شباك الفريق الألماني الذي بدأت دفاعاته تفقد صلاباتها.

وفي نهاية المباراة سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث عند الدقيقة 88 بعد كرة ذكية مررها له الأرجنتيني البديل باولو ديبالا لينفرد بالحارس ويضع الكرة ببراعة في الشباك الألمانية.

وبذلك رفع اليوفي رصيده إلى 4 نقاط وهو نفس رصيد اتلتيكو مدريد بعد تعادلهما معاً في الجولة الأولى، بينما توقف رصيد لوكوموتيف موسكو الروسي عند 3 نقاط وبقى ليفركوزن بقيادة المدرب بوش في المركز الأخير دون نقاط.