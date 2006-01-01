فيديو.. بايرن ميونيخ يفترس توتنهام ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال

وكالات / سما /

افترس بايرن ميونيخ الألماني مضيفه الإنجليزي توتنهام هوتسبر بسباعية لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ملعب توتنهام هوتسبر الجديد.

الفريق الإنجليزي بادر بزيارة الشباك حيث عكر الكوري الجنوبي هيونج مين سون بياض النتيجة بهدف في الدقيقة الثانية عشر لكن رد فعل الألمان لم يتأخر كثيراً حيث أدرك جوشوا كيميش هدف التعادل في غضون ثلاثة دقائق فقط.

و قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بلحظات ، نجح البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في زيارة شباك الخصم الإنجليزي بتسديدة قوية لم يستطع هوجو لوريس منعها من معانقة الشباك.

و دخل رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الشوط الثاني من اللقاء بهدف ادراك التعادل لكنهم تفاجئوا بطوفان بافاري أسفر عن هدف ثالث حمل توقيع سيرج جنابري بوصول الدقيقة 53.

طعم شباك السبيرز نال إعجاب جنابري ما جعله يكرر زيارته لها بهدف رابع لفريقه بعد دقيقتين فقط من زيارته الأول.

و استمرت النتيجة على حالها حتى نجح الإنجليزي هاري كين في تقليص الفارق للسبيرز بهدف من ركلة جزاء عند الدقيقة 61.

و رغب جنابري أن تكون الليلة تاريخية له تحت أنغام نشيد الأبطال ، لذلك وقع على الهدف الخامس لفريقه و الثالث الشخصي له في اللقاء عند الدقيقة 83.

و تكفل ليفاندوفيسكي بتسجيل الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 87 قبل أن يوقع جنابري على هدفه الشخصي الرابع ” سوبر هاتريك ” و السابع لفريقه في غضون دقيقة واحدة.

نتيجة ترفع رصيد بايرن ميونيخ للرقم 6 ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في حين يتوقف رصيد توتنهام عند نقطة يتيمة.