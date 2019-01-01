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فيديو.. كلوب بروج يفاجئ ريال مدريد ويجبره على نقطة التعادل

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كلوب بروج يفاجئ ريال مدريد ويجبره على نقطة التعادل


وكالات / سما /

تعثر ريال مدريد مرة أخرى ضمن مشواره في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019-2020، وذلك بالتعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بهدفين لمثلهما، في مباراة جمعتهما على أرضية ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكان ريال مدريد قد لعب الجولة الأولى ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وخسر بثلاثية نظيفة، قبل التعثر ضد كلوب بروج والاكتفاء بنقطة التعادل.

وفاجئ كلوب بروج أصحاب الأرض والجمهور بتسجيل هدفين عن طريق إيمانويل دينيس في الدقيقتين التاسعة و39، بينما طرد لاعب من التشكيلة في الدقيقة 84.

ونجح ريال مدريد في تقليص الفارق في الشوط الثاني، حيث سجل الإسباني سيرجيو راموس الهدف الأول في الدقيقة 56، قبل أن يضيف البرازيلي كاسيميرو هدف التعادل في الدقيقة 86، عقب دقيقتين على الطرد.

وحاول ريال مدريد تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع كلوب بروج صمد أمامه.

#ريال مدريد #التعادل #كلوب بروج

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