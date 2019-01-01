ريفير بلايت يهزم بوكا جونيورز في سوبر كلاسيكو

وكالات / سما /

وضع ريفير بلايت قدمًا في نهائي بطولة كأس ليبارتدورس لأبطال أمريكا الجنوبية في نسختها الحالية لعام 2019 بعد أن فاز ذهاب على غريمه التقليدي والتاريخي بوكا جونيورز بهدفين مقابل لا شئ.

وقد أقيم لقاء الذهاب بين الفريقين في ملعب “مونومنتال” الخاص بنادي ريفير بلايت حيث انتهى اللقاء بتلك النتيجة مع أفضلية واضحة لأصحاب الأرض طوال اللقاء.

الهدف الأول جاء عن طريق المهاجم الكولومبي رافاييل سانتوس بورري صاحب ال24 عام عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم الڤار في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

وكان الشوط الأول عنيفا بعض الشئ من دفاع بوكا جونيورز الذي تلقى 3 من لاعبيه بطاقات صفراء ولكن الضيوف كادوا أن ينهوا الشوط الأول بنتيجة التعادل حيث أضاعوا هجمة مرتدة خطيرة على مرمى الحارس ارماني.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 70 من عمر اللقاء تمكن نجم اللقاء بين الفريقين، إيجناسيو فيرنانديز من تسجيل الهدف الثاني بعد هجمة منظمة ورائعة بينه وبين ماتياس سواريز مهاجم الفريق يختمها فيرنانديز في الشباك.

وقد شهدت المباراة نهاية عنيفة كعادتها بطرد اللاعب كابالدو متوسط ميدان بوكا جونيورز الذي سيغيب عن الفريق في لقاء الإياب الذي سيقام في ال23 من الشهر الجاري.