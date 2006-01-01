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شبان يخترقون الحدود ويستولون على معدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شبان يخترقون الحدود ويستولون على معدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي


غزة /سما/


تمكن عدد من الشبان صباح اليوم الأربعاء من التسلل عبر الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس مع اسرائيل وتمكنوا من الاستيلاء على معدات لجيش الاحتلال.

وحسب مصادر فلسطينية متعددة فإن عددا من الشبان اجتازوا السياج الفاصل الى الشرق من قرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وسيطروا على معدات لجيش الاحتلال وانسحبوا قبل وصول التعزيزات العسكرية الاسرائيلية.

وفي وقت لاحق اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز في المنطقة التي غادر منها الشبان.

وفي سياق منفصل اطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار على مراكب الصيادين ببحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.
 

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