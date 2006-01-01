ليفين: سيتم إعادة التكليف بتشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول فريق التفاوض عن حزب الليكود ياريف ليفين، اليوم الأربعاء، إن في حالة عدم وجود رغبة عند بعض الأحزاب بالتفاوض مع الليكود، سيتم إعادة تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتشكيل الحكومة.

واتهم ليفين في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، حزب أزرق- أبيض بعدم استعداده للتفاوض، وعدم رغبة زعيم الحزب بيني غانتس بأن يكون شريكًا لنتنياهو، كما أن أحد أقطابه يائير لابيد يسعى لمنع هذه المفاوضات.

وبشأن جلسات الاستماع التي ستبدأ صباح اليوم بشأن ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو زعيم الليكود، قال ليفين "إن القانون ينص على إمكانية الاستمرار في مهامه حتى صدور حكم قضائي بحقه".

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو صباح اليوم اجتماعًا مع قادة أحزاب الكتلة اليمينية لبحث تطورات الوضع السياسي في ظل إعلان غانتس أمس الثلاثاء رفضه عقد اجتماع معه، رغم الاتفاق المسبق على عقد الاجتماع اليوم الأربعاء.