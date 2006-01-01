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مصرع 17 شخصاً على الأقل في سقوط حافلة ركاب في وادٍ بالبيرو

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 17 شخصاً على الأقل في سقوط حافلة ركاب في وادٍ بالبيرو


وكالات

لقي ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم، وأصيب 30 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب في وادٍ بمنطقة كوسكو الجبلية في البيرو، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة البيروفية: إنّها فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب انحراف سائق الحافلة عن الطريق، الذي أدّى لسقوطها في وادٍ عميق من على ارتفاع يناهز 100 متر.

وفي تموز/يوليو لقي 19 شخصاً مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح عندما سقطت حافلة في واد بمقاطعة كانيتي خارج العاصمة ليما.

وفي 2018، لقي ما يقرب من 3250 شخصاً مصرعهم في حوادث مرورية في البيرو، بزيادة بنسبة 15% عن العام السابق الذي سجّل سقوط 2830 قتيلاً، وفقاً للأرقام الحكومية.

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