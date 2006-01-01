ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تصدر خبر إلغاء اجتماع غانتس ونتنياهو الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، عناوين الصحف الإسرائيلية، كما أبرزت الصحف خبر جلسة الاستماع لنتنياهو فيما يتعلق بملفات الفساد.

وفيما يلي أبرز العناوين:

صحيفة هآرتس:

- غانتس يلغي لقاءه مع نتنياهو المقرر اليوم الأربعاء

- فريق التفاوض في قائمة أزرق أبيض يبلغ فريق التفاوض في حزب الليكود عن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا صباح اليوم الأربعاء

- الليكود يرد: اندهشنا من قرار فريق التفاوض في أزرق أبيض ومن قرار غانتس إلغاء الاجتماع

- مقتل شقيقين من مجد الكروم جراء اطلاق النار عليهما وإصابة ثالث بطعنات في شجار داخل القرية

- مجموعة من اليمين الإسرائيلي يحتجون غدا في مظاهرة ضد أساليب الشاباك في التحقيق مع قاتلي عائلة دوابشة

صحيفة معاريف:

- قبل جلسة الاستماع لنتنياهو: محامي الدفاع سيقدم ادعاءاته وحججه للمستشار القانوني فيما يتعلق بملفات نتنياهو المشتبه فيها فساد 1000- 2000-4000

- نتنياهو يجتمع صباح اليوم الأربعاء مع رؤساء أحزاب اليمين

- فريق الليكود للتفاوض: بعد تفجر الانتخابات مع الأزرق والأبيض نفكر غدا في إعادة التكليف إلى رئيس الدولة

- الليكود: لقد دهشنا من قرار الأزرق والأبيض ولبيد هو سبب تفجر المفاوضات

- مسؤول كبير في حزب الليكود: نجتمع غدا ونفكر في إمكانية إعادة التكليف الى رئيس الدولة

- ترمب وروحاني وافقا على توقيع وثيقة المبادئ الفرنسية من أجل استئناف المفاوضات

صحيفة إسرائيل اليوم:

- لحظة الحقيقة اليوم لرئيس الوزراء نتنياهو

- يلتقي صباح اليوم محامو الدفاع عن نتنياهو مع المستشار القانوني في جلسة الاستماع

- خط الدفاع للمحامين: إدارة نتنياهو كانت غير جنائية وكانت تسير وفقا للقانون

- بعد إلغاء الاجتماع بين حزبي أزرق أبيض والليكود: تحدث أعضاء فريق أزرق أبيض بعبارات قاسية "نتنياهو يجلس في السجن ولا يجلس معنا"

- مقتل شقيقين في مجد الكروم جراء إطلاق نار في شجار

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