نتنياهو اليوم في مشرحة التحقيق بقضايا الفساد

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيخضع اليوم الأربعاء إلى أولى جلسات الاستماع في ملفات الفساد، وتستمر هذه الجلسات حتى يوم الإثنين القادم دون الجمعة والسبت.

وأضافت الصحيفة أن 10 محامين من ذوي الخبرة الكبيرة في "إسرائيل" سيمثلون نتنياهو في جلسات الاستماع وعلى رأسهم "يوسي أشكنازي"، وعميت حداد والمحامي رامي كاسبي.

وسيقابل المحامين قرابة 20 من كبار المستشارين الحكوميين المتخصصين في القضايا الجنائية والاقتصادية والذين يمثلهم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي منلبليت، بحضور المدعي العام "للدولة" شاي نيتسان ونائبته ليئات بن أري.

وبينت يديعوت أن يوم الأربعاء والخميس سيخصص للتحقيق في ملف بيزك- والا، وملف 4000.

يأتي ذلك بعدما أعلن "مندلبليت" أنه يدرس تقديم رئيس الحكومة نتنياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.