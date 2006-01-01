تفاصيل جديدة حول الإسرائيلي الذي فقدت آثاره في سيناء

القدس المحتلة / سما /

عثرت السلطات الإسرائيلية على الإسرائيلي " أفيف سلوبودكين " الذي فقدت آثارة قبل أيام في سيناء المصرية بعد توجه للسياحة هناك.

ووفقاً للقناة "12 العبرية"، عثر على الإسرائيلي بعد أن تم اعتقاله من قبل السلطات المصرية قبل أسبوع في ميدان التحرير في القاهرة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن السلطات المصرية اعتقلته عن طريق الخطأ أثناء تواجده في ميدان التحرير بالتزامن مع المظاهرات المطالبه برحيل السسيسي.

وكتب أفيف سلوبودكين في مجموعة مغلقة على فيسبوك محذرا المستوطنين المسافرين إلى مصر: “أوصيكم بالابتعاد عن ميدان التحرير في الأشهر المقبلة مسافة كيلومتر من محيطه، مع أو بدون كاميرا”.