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132 الف يهودي طلبوا الحصول على الجنسية الاسبانية

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
132 الف يهودي طلبوا الحصول على الجنسية الاسبانية


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية الثلاثاء أن أكثر من 132 الف يهودي من السفرديم كان أجدادهم طردوا من اسبانيا عام 1492، تقدموا بطلب للحصول على الجنسية الاسبانية.

ولم يحصل منهم حتى الآن على الجنسية سوى 6 الاف، وفقا لبيدرو تشامورو، المدير العام للسجلات وكتاب العدل، وهي هيئة تتبع وزارة الداخلية.

وتمكن أصحاب الطلبات من تقديم ملفاتهم بموجب قانون أسباني صدر عام 2015 لتصحيح ما تعتبره مدريد "خطأ تاريخيا"، أي طرد حوالى 200 الف يهودي من إسبانيا، بحسب المؤرخين، بأوامر من الملوك الكاثوليك بداعي "نقاء" الدم.

والقانون الذي كانت مدته أربع سنوات انتهى مساء الثلاثاء، وسمح لـ 132226 شخصا بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية، طبقا لأرقام مؤقتة للوزارة.

وتسارع تقديم الطلبات بشكل كبير في ايلول/سبتمبر مع تقديم 72 الف ملف.

وتعيش الغالبية العظمى من المطالبين بالجنسية الاسبانية في بلدان أميركا اللاتينية بدءا من المكسيك (20 الفا) وفنزويلا (نحو 15 الفا) وكولومبيا (حوالى 14 الفا)، بالاضافة الى طلبات من الأرجنتين (أكثر من اربعة الاف) وإسرائيل (أكثر من ثلاثة الاف).

ويتعين على المتقدمين إثبات أصولهم- بواسطة حاخام محلي أو دراسة للنسب- واجتياز امتحان باللغة الاسبانية في معهد سرفانتس، في حالة من لا يتحدث هذه اللغة.

كما يجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبار في الثقافة والمجتمع الاسبانيين.

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