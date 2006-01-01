حالة الطقس: اجواء خريفية عادية

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، خريفياً عادياً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً،مع ظهور بعض السحب المنخفضة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً عادياً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً عادياً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً عادياً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.