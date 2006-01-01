  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: اجواء خريفية عادية

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء خريفية عادية


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، خريفياً عادياً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً،مع ظهور بعض السحب المنخفضة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم غد الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً عادياً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً عادياً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً عادياً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأكثر قراءة اليوم

المالية: صرف رواتب الموظفين الخميس بنسبة 60٪ عن شهر أيلول وباقي شهر آذار

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..

شاهدتان استمعتا لتسجيل قتل خاشقجي : مرعب

معاريف : خيار الحرب متوقع مع الجبهات الخمس و الاشتعال الأخطر والأكبر يأتي من غزة

فضيحة جديدة تلاحق الرئيس الأميركي

احتجاج غاضب أمام مركز الشرطة في مجد الكروم بعد مقتل شقيقين

حركة المقاطعة الدولية "BDS" : مصدومون من الموقف القطري المؤيد للتطبيع مع اسرائيل

الأخبار الرئيسية

سليماني يروي تجربته في حرب تموز 2006: قمت ومغنية بإجلاء نصر الله

الرجوب

الرجوب: الفصائل لم تقدم مبادرة حقيقية لإنهاء الانقسام ولا يحق لحماس أن تمنع إجراء الانتخابات بغزة

الرئيس: سنبحث الانتخابات والاستعدادات لها والاجراءات التي سنتخذها لتحقيق هذا الهدف!

بهدوء... إسرائيل تسمح بدخول آلاف العمال من غزة في محاولة لتخفيف التوترات

بروكسل:لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي ترفض بالأغلبية طلب قطع المساعدات عن الأونروا