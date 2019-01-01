  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: نحن مع الانتخابات ومستعدون لها والفصائل قدمت رؤيتها لمصر والجامعة العربية

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نحن مع الانتخابات ومستعدون لها والفصائل قدمت رؤيتها لمصر والجامعة العربية


غزة / سما /

أكد د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الثلاثاء أن حركته توافق على مبدأ الانتخابات، و أن هذا ينسجم مع موقف الفصائل كافة.

و رحب الحية في تصريح صحفي له بانتخابات شاملة و عامة رئاسية وتشريعية معًا، أما فيما يخص المجلس الوطني فسيتم الاتفاق عليه، مشدداً على أن الانتخابات هي المخرج من الأزمات والاشكاليات.

و قال: "نحن مع الانتخابات ومستعدون لها ومستعدون لأي نتيجة يقولها صندوق الانتخابات".

و أضاف الحية: " اذا أعلن عن انتخابات تشريعية ورئاسية سنذهب لها ونفضل أن تكون بتوافق وطني ونتحدى حركة فتح وعباس الإعلان عن ذلك".

و أشار الى أن حماس بادرت في كل محطات المصالحة المتتابعة، مقدراً عاليا الجهد الوطني الذي قدم مبادرة الوحدة وانهاء الانقسام، مؤكداً بأن المبادرة منسجمة بما تم التوقيع عليه.

و عبر عن أمله في أن تستجيب حركة فتح لمبادرة الفصائل الفلسطينية للوحدة الوطنية، و أن يُكتب لهذا الأفق الجديد النجاح.

و لفت الحية الى أن الفصائل الفلسطينية قدمت رؤيتها للوحدة الوطنية على كافة الفصائل وعلى مصر والجامعة العربية ، مؤكداً بأن هناك محاولات للتهرب من استحقاقات الوحدة الوطنية.

 في سياق منفصل أكد الحية بأن ما يجري في الكيان من فساد وخلافات يدل على أنه "كيان هش".

و أضاف: " سنواجه أي افراز للانتخابات الصهيونية والتنصل من استحقاقات شعبنا".

 و تابع يقول: "نؤمن بخيار المواجهة وفتحها على كل الجبهات مع الاحتلال بمختلف الوسائل".

الأكثر قراءة اليوم

نيويورك تايمز : الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع (صورة

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..

شاهدتان استمعتا لتسجيل قتل خاشقجي : مرعب

معاريف : خيار الحرب متوقع مع الجبهات الخمس و الاشتعال الأخطر والأكبر يأتي من غزة

فضيحة جديدة تلاحق الرئيس الأميركي

حركة المقاطعة الدولية "BDS" : مصدومون من الموقف القطري المؤيد للتطبيع مع اسرائيل

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

الرجوب

الرجوب: الفصائل لم تقدم مبادرة حقيقية لإنهاء الانقسام ولا يحق لحماس أن تمنع إجراء الانتخابات بغزة

الرئيس: سنبحث الانتخابات والاستعدادات لها والاجراءات التي سنتخذها لتحقيق هذا الهدف!

بهدوء... إسرائيل تسمح بدخول آلاف العمال من غزة في محاولة لتخفيف التوترات

بروكسل:لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي ترفض بالأغلبية طلب قطع المساعدات عن الأونروا

رواتب

المالية: صرف رواتب الموظفين الخميس بنسبة 60٪ عن شهر أيلول وباقي شهر آذار