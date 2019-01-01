الرجوب: الفصائل لم تقدم مبادرة حقيقية لإنهاء الانقسام ولا يحق لحماس أن تمنع إجراء الانتخابات بغزة

رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أن الفصائل في قطاع غزة لم تقدم مبادرة حقيقية لإنهاء الانقسام، ولم تطرح آليات للتنفيذ.

وشدد الرجوب خلال لقاء سيُبث لاحقًا عبر (فضائية النجاح) على أن الانتخابات حاجة ملحة لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء حالة التشرذم السياسي، وكان من المفترض إجراؤها قبل 10 سنوات، مؤكدا أن ، أن الانتخابات العامة المقبلة، ستشمل الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس.

وأضاف الرجوب: " فلتجرى الانتخابات، والشعب يقرر، فهذا الشعب يستحق العيش في دولة ديمقراطية، ولسنا كفتح قدراً لهذا الشعب"، متابعاً: "أنا كابن فتح يهمني انتصار الوطنية الفلسطينية".

واعتبر الرجوب أن فتح حركة عظيمة وعملاقة، ورغم بعض الأخطاء لكن الحركة في المنحنيات الحادة لم تخطئ، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وإنضاج الموقف الدولي؛ ليكون ضاغطاً على الاحتلال.

وفي سياق متصل، قال الرجوب، إن اللجنة المركزية لحركة فتح، ستستمع لنتائج جولة الرئيس محمود عباس الأخيرة، وخطابه في الأمم المتحدة، وستناقش اللجنة كذلك ملف إجراء الانتخابات.

وفي حال رفضت حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة، علق الرجوب قائلاً: "بصفتها مَن، ولماذا ترفض؟ فلا يحق لها أن ترفض".

وأوضح أنه في حال فعلت حماس ذلك، فسيكون هناك حوار مع كافة الأطراف بما فيها مصر.

وقال الرجوب: إنه على حماس العمل على مراجعة نفسها، فنحن لم نعد ندرك ماذا تريد؟ وعلينا جميعاً أن ندرك ما يحيط بقضيتنا، فالانقسام مصلحة لليمين الإسرائيلي، الذي لا يريد قيام دولة فلسطينية.

وتابع: "ورغم كل الأخطاء والانقسام والانقلاب، ما زلنا نقول لحماس تعالوا نقعد ونتحاور، لكن لا يبدو أن الحركة لديها الإرادة لإنهاء الانقسام".

ومضى قائلاً: "لكن في حال توفرت الأرضية ونأمل التوافق حول الانتخابات، فسيقوم السيد الرئيس باستدعاء رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر وتكليفه بالإعداد لها".