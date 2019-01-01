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أبو هولي: رفض الاتحاد الأوروبي لمشروع قرار قطع المساعدات عن "الأونروا" أفشل تمرير مخطط إنهاء عملها

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي: رفض الاتحاد الأوروبي لمشروع قرار قطع المساعدات عن "الأونروا" أفشل تمرير مخطط إنهاء عملها


رام الله / سما /

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بقرار الاتحاد الأوربي الاستمرار بدعم تمويل "الأونروا" في العام 2020.

ووصف أبو هولي، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، القرار بالانتصار الكبير للدبلوماسية الفلسطينية التي تمكنت من إحباط  تمرير مشروع قرار مقترح  مقدم من الحزب الديمقراطي المسيحي بقطع المساعدات المالية عن "الأونروا".

ولفت إلى أن تصويت لجنة الموازنة بالاتحاد الأوروبي بالإجماع برفض مقترح قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن "الأونروا"، هو رسالة دعم وتأييد للأونروا سينعكس ايجاباً في دعم عملية التصويت لصالح تجديد تفويض ولاية عملها الممنوح لها بالقرار 302 في منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر القادم في الأمم المتحدة، ورسالة تأكيد  بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية " الاونروا"  في خدمة ما يربو على 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194.

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