إلغاء لقاء نتنياهو وغانتس المقرر غداً الأربعاء

القدس المحتلة / سما /

أعلن حزب "أبيض - أزرق" الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء اللقاء الذين كان مقرراً غداً الأربعاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم التحالف بيني غانتس.

وجاء في بيان للتحالف أن الظروف ليست مواتية لعقد اللقاء في ظل مواقف حزب الليكود المعلنة من حكومة الوحدة، مبيناً أنه وفي حال نضجت الظروف لعقد ذلك اللقاء؛ فسيتم عقده نهاية الأسبوع أو في الأسبوع القادم.

وكان حزب الليكود أعلن قبل أيام أنه سيعلن قريباً عن فشل مساعي تشكيل الحكومة في حال استمرار تعنت تحالف غانتس وتمسكه بشروطه لدخول حكومة وحدة وعلى رأسها تولي غانتس رئاسة الحكومة أولاً.