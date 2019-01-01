مسؤولون يتفقدون المواقع السياحية في بيت لحم

بيت لحم / سما /

تفقدت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة ومحافظ محافظة بيت لحم كامل حميد ومدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا عدداً من المواقع السياحية في محافظة بيت لحم، حيث شملت الزيارة كنيسة المهد ومغارة الميلاد ومغارة الحليب وحقل الرعاة وعدداً من المرافق السياحية كمتاجر تحف شرقية.

وأكدت معايعة أهمية الاطلاع، وبشكلٍ مستمر، على الواقع السياحي في فلسطين، وبالأخص في ظل الأعداد الكبيرة وغير المسبوقة من أعداد الوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين، حيث يحتاج الحاج القادم إلى زيارة كنيسة المهد في هذه الأيام عدة ساعات من الانتظار لزيارة مغارة الميلاد السيد المسيح.

وقالت معايعة: إن هذه الزيارة تأتي انسجاماً مع ما نعمل عليه في وزارة السياحة والآثار، بالشراكة مع مختلف الجهات لاعتماد المسودة النهاية لخطة تطوير عنقود السياحة في محافظة بيت لحم، الذي يهدف من خلال هذه الخطة إلى إثراء تجربة السائح في بيت لحم، وتحقيق تنمية سياحية مستدامة لمحافظة بيت لحم، ما يساهم في زيادة أعداد السياح القادمين لزيارة فلسطين، بشكل عام، وبيت لحم، بشكل خاص.

بدوره، أكد حميد أهمية الزيارة التي تأتي انسجاماً وتأكيداً على العمل المشترك بين مختلف الجهات لإظهار الصورة الحقيقية من مدينة بيت لحم للعالم أجمع، وبالأخص للسياح القادمين لزيارتها من مختلف بقاع العالم.

وتحدث مدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج عما تتمتع به محافظة بيت لحم من مستوى مميز في الأمن والأمان، ما يعطي السائح صورةً حقيقيةً عن طبيعة شعب فلسطين، ويساهم في تغيير الصورة غير الحقيقية عن الواقع الفلسطيني وإعطاء صورة مشرقة.