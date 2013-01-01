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الحية ينفي اتهامات الأحمد للفصائل بخصوص مبادرة المصالحة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية ينفي اتهامات الأحمد للفصائل بخصوص مبادرة المصالحة


غزة / سما /

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مزاعم القيادي بحركة فتح عزام الأحمد حول مبادرة الفصائل الفلسطينية بخصوص المصالحة.

وأكد الحية خلال لقاء خاص بنخبة من الصحفيين بمدينة غزة اليوم أن تصريحات القيادي بفتح عزام الاحمد والتي زعم فيها أن حماس سلمت مبادرة الفصائل لمصر غير صحيحة.

وعبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن فخر حركته بالعلاقة مع إيران وحزب الله، مشددا على أن إيران داعم أساسي وستستمر، قائلا :"علاقتنا كسرت الخلاف السني الشيعي بالمنطقة وكسرت حالة التفرد بالمقاومة بغزة".

وأبدت حركة حماس في وقت سابق موافقتها على مبادرة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام دون تغيير أو شروط، في حين رفضت حركة فتح المبادرة، زاعمة أن المبادرة تعزز الانقسام.

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