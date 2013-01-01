الرئيس: سنبحث الانتخابات والاستعدادات لها والاجراءات التي سنتخذها لتحقيق هذا الهدف!

رام الله / سما /

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الثلاثاء، إننا سنبحث في الانتخابات والاستعدادات لها، والاجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الرئيس، كما سنبحث في هذه الجلسة مواضيع عدة اولها النشاطات التي جرت في الامم المتحدة، وأخرى داخلية، تتعلق بنشاطاتنا هنا، سواء فيما يتعلق بعمل الاقاليم والانتخابات التي جرت فيها، وما يتعلق بالأمن الذي تقوم به الاجهزة الامنية بهذه الايام وغيرها، إضافة إلى ذلك موضوع المشاكل القائمة بيننا وبين الإسرائيليين بما يتعلق بالأموال وغيرها.

ورحب الرئيس ترحيبا حارا بالمنتخب السعودي الوطني الاول الذي سيصل إلى بلادنا ولأول مرة ليلعب على أرض القدس انشاء الله، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، وستقام على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، في 15 الجاري.

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المنتخب الوطني السعودي، نوجه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكبيرة، إضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم في المجالات كافة الاقتصادية والمالية والانسانية والاجتماعية، وغيرها، هذه كلها محسوبة للمملكة ومن هنا من أرض الرباط نتوجه بالتحية لهم على هذه المكرمة وسيكون المنتخب السعودي ضيفا عزيزا في أرض الرباط، ارض فلسطين".