  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا تعتقل إسرائيليين عثر بحوزتهما على رصاصة خرطوش

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت الشرطة التركية إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، اسرائيليين اثنين لدى محاولتهما العودة إلى تل أبيب بعد أن مكثا في أنطاليا عدة أيام لقضاء إجازة عطلة السنة العبرية.

وبحسب موقع قناة 12 العبرية، فإن المعتقلين رجل وزوجته من سكان وسط إسرائيل، في حين أفرج عن ابنهما الذي وصل الى تل أبيب وأبلغ باعتقال والده وأمه.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية انها تتابع القضية التي تبين أن اعتقالهما جاء على خلفية العثور على رصاصة خرطوش في حقيبتهما. مرجحةً أن يتم الإفراج عنهما غدًا والعودة إلى تل أبيب.

الأكثر قراءة اليوم

نيويورك تايمز : الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع (صورة

تفاصيل لقاء هنية بقيادة الشعبية.. الاتفاق على تهيئة الأجواء الإيجابية للانتخابات وتنفيذ المصالحة

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..

الوفد المصري سيصل قريباً.. صحيفة: جهود دولية وإقليمية تبذل للحفاظ على الهدوء بين "إسرائيل" وغزة

شاهدتان استمعتا لتسجيل قتل خاشقجي : مرعب

معاريف : خيار الحرب متوقع مع الجبهات الخمس و الاشتعال الأخطر والأكبر يأتي من غزة

قائد حرس الثورة الإيراني: يمكننا القضاء على "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

بهدوء... إسرائيل تسمح بدخول آلاف العمال من غزة في محاولة لتخفيف التوترات

بروكسل:لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي ترفض بالأغلبية طلب قطع المساعدات عن الأونروا

رواتب

المالية: صرف رواتب الموظفين الخميس بنسبة 60٪ عن شهر أيلول وباقي شهر آذار

حركة المقاطعة الدولية "BDS" : مصدومون من الموقف القطري المؤيد للتطبيع مع اسرائيل

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..