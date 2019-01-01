تركيا تعتقل إسرائيليين عثر بحوزتهما على رصاصة خرطوش

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة التركية إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، اسرائيليين اثنين لدى محاولتهما العودة إلى تل أبيب بعد أن مكثا في أنطاليا عدة أيام لقضاء إجازة عطلة السنة العبرية.

وبحسب موقع قناة 12 العبرية، فإن المعتقلين رجل وزوجته من سكان وسط إسرائيل، في حين أفرج عن ابنهما الذي وصل الى تل أبيب وأبلغ باعتقال والده وأمه.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية انها تتابع القضية التي تبين أن اعتقالهما جاء على خلفية العثور على رصاصة خرطوش في حقيبتهما. مرجحةً أن يتم الإفراج عنهما غدًا والعودة إلى تل أبيب.