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المجلس الوطني يرحب بقرار الاتحاد الاوروبي استمرار دعم الأونروا

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يرحب بقرار الاتحاد الاوروبي استمرار دعم الأونروا


عمان /سما/

 رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الاتحاد الاوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي برفض اقتراح من كتلة المحافظين اليمينية، يعبر عن التزام الاتحاد بالمكانة القانونية للوكالة وضرورة استمرار دورها وفقا لقرار انشأها رقم 302 لحين حل قضيتهم وفقا للقرار 194.

وثمن المجلس الوطني التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية، وغيرها.

وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الاوروبي قد أسقطت عصر اليوم مقترحا من الحزب الديموقراطي المسيحي يدعو الى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة.

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