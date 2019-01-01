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الخارجية ترحب بقرار الاتحاد الاوروبي استمرار دعم الأونروا

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية ترحب بقرار الاتحاد الاوروبي استمرار دعم الأونروا


رام الله / سما /

حب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بقرار الاتحاد الاوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

وأكد، في بيان للوزارة أصدرته اليوم الثلاثاء، أن قرار لجنة الموازنة استمرار تقديم الدعم للأونروا يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية والتزام القيادة الفلسطينية حشد الدعم للشعب الفلسطيني. وأن التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية للأونروا يمثل تأكيدا على مواقف الاتحاد الاوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية.

وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الاوروبي قد أسقطت عصر اليوم مقترحا من الحزب الديموقراطي المسيحي يدعو الى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة.

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