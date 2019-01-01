جادو تعقد اجتماعات رسمية في هولندا

أمستردام /سما/

عقدت وكيل وزارة الخارجية أمل جادو عددا من الاجتماعات الرسمية واللقاءات البرلمانية والأكاديمية في مدينتي لاهاي وامستردام.

واجتمعت جادو، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الهولندي، وأطلعتهم على آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما فيها انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في فلسطين.

كما عقدت جلسة مشاورات سياسية، حيث ضم الوفد الفلسطيني إلى جانب جادو، سفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، ومن الجانب الهولندي مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الهولندية فان دير بلس، ومسؤول دائرة عملية السلام ديف فان نيونهوف.

واشتملت المشاورات على الخوض في حوار ثنائي معمق مع الجانب الهولندي حول جملة من المواضيع والقضايا على الصعيد الثنائي والمتعدد.

وأطلعت جادو الجانب الهولندي، على الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وشددت على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم القرارات الخاصة بها في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، ولأهمية استمرار دعم هولندا والاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

من جهته، أشار بلس إلى أن بلاده ملتزمة بموقفها الداعم لحل الدولتين على حدود عام 1967، ورفضها أي حديث حول ضم الأغوار أو أي أراض فلسطينية لإسرائيل. وأوضح أن حكومته تعي أهمية استئناف الدعم الهولندي والأوروبي لوكالة "أونروا" نظرا للدور الذي تقوم به.

وتناولت المشاورات السياسية بحث التحضيرات والمقترحات الخاصة بمنتدى التعاون الثنائي الفلسطيني الهولندي، المقرر عقده عام 2020 في فلسطين على مستوى رؤساء الوزراء.

كما التقت جادو ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هولندا، ووضعتهم في صورة الأوضاع في فلسطين، وأشارت لأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه المنظمات من حيث تأثيرها على الاعلام والبرلمان والرأي العام إزاء القضية الفلسطينية.