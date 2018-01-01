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الصحة: وفيات أمراض القلب تمثل 29% من الوفيات في غزة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: وفيات أمراض القلب تمثل 29% من الوفيات في غزة


غزة / سما/

ذكر التقرير الاحصائي الصادر عن مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للقلب أن نسبة وفيات مرضى القلب في غزة للعام المنصرم 2018 بلغت 29% من عدد الوفيات، في حين بلغ عدد المرضى الذين أجروا عمليات قسطرة قلبية في المستشفيات الحكومية 3882 مريض، و 1446 عملية في المستشفيات غير الحكومية.

وأكد مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني أ. هاني الوحيدي أن عمليات القلب المفتوح التي أجريت خلال العام المنصرم بلغت 70 عملية في مستشفى الشفاء، و(21) عملية في مستشفى الأوروبي.

من جانبه صرح مدير دائرة المستهلكات الطبية في الإدارة العامة للصيدلة د. بسام نصار أن نسبة النقص لأصناف المهمات الطبية في اقسام القسطرة القلبية الخاصة بلغت 60% صنفا، منهم 116 صنف صفري وباقي الأدوات يتم تعقيمها واستخدامها مرة أخرى.

يذكر أن وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة البروفيسور فان نوتن أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب في جامعة بروكسل، أعرب عن انبهاره بمستوى الأداء الذي يعمل به قسم القسطرة القلبية بمستشفى غزة الأوروبي، وذلك خلال زيارته للمستشفى يرافقه رئيس التعاونية البلجيكية السابق “لوك لالو ” الداعمين لمشروع مركز القلب، وذلك لتقييم أداء مركز القلب بمستشفى الأوروبي خلال الفترة السابقة.

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