  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يزعم اكتشاف 17 نفقًا على حدود قطاع غزة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم اكتشاف 17 نفقًا على حدود قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي "اكتشاف 17 نفقا على حدود قطاع غزة ، منذ بدء العمل بالجدار الذكي على طول الحدود فوق وتحت الأرض".

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن الجيش قوله إن القوات العاملة على حدود غزة استطاعت خلال الفترة الماضية تحييد قرابة 17 نفقاً على الحدود مع القطاع، وذلك بفضل الجدار الذكي، بحسب موقع عكا.

وأضافت القناة العبرية، أنه بعد مرور سنتين على حرب 2014 ضد قطاع غزة، "كشف تهديد الأنفاق التي تجتاز السياج مع قطاع غزة، وحينها تم إطلاق أحد أكبر المشاريع التي بادرت إليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو إقامة العائق (الجدار) الذي من شأنه أن يضع حدا لأنفاق حماس ".

وكانت القناة 12 العبرية، كشفت، أمس الاثنين، أنه "تم إنجاز حوالي 70% (43 كلم) من إجمالي المشروع البالغ 60 كلم، على طول حدود غزة، موضحة أنه سيتم الانتهاء منه في غضون أشهر.

الأكثر قراءة اليوم

نيويورك تايمز : الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع (صورة

تفاصيل لقاء هنية بقيادة الشعبية.. الاتفاق على تهيئة الأجواء الإيجابية للانتخابات وتنفيذ المصالحة

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..

الوفد المصري سيصل قريباً.. صحيفة: جهود دولية وإقليمية تبذل للحفاظ على الهدوء بين "إسرائيل" وغزة

شاهدتان استمعتا لتسجيل قتل خاشقجي : مرعب

معاريف : خيار الحرب متوقع مع الجبهات الخمس و الاشتعال الأخطر والأكبر يأتي من غزة

قائد حرس الثورة الإيراني: يمكننا القضاء على "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

بروكسل:لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي ترفض بالأغلبية طلب قطع المساعدات عن الأونروا

رواتب

المالية: صرف رواتب الموظفين الخميس بنسبة 60٪ عن شهر أيلول وباقي شهر آذار

حركة المقاطعة الدولية "BDS" : مصدومون من الموقف القطري المؤيد للتطبيع مع اسرائيل

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..

الاتحاد الأوروبي يُصوت في بروكسل على قطع المساعدات عن "الاونروا"