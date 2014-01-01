الاحتلال يزعم اكتشاف 17 نفقًا على حدود قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي "اكتشاف 17 نفقا على حدود قطاع غزة ، منذ بدء العمل بالجدار الذكي على طول الحدود فوق وتحت الأرض".

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن الجيش قوله إن القوات العاملة على حدود غزة استطاعت خلال الفترة الماضية تحييد قرابة 17 نفقاً على الحدود مع القطاع، وذلك بفضل الجدار الذكي، بحسب موقع عكا.

وأضافت القناة العبرية، أنه بعد مرور سنتين على حرب 2014 ضد قطاع غزة، "كشف تهديد الأنفاق التي تجتاز السياج مع قطاع غزة، وحينها تم إطلاق أحد أكبر المشاريع التي بادرت إليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو إقامة العائق (الجدار) الذي من شأنه أن يضع حدا لأنفاق حماس ".

وكانت القناة 12 العبرية، كشفت، أمس الاثنين، أنه "تم إنجاز حوالي 70% (43 كلم) من إجمالي المشروع البالغ 60 كلم، على طول حدود غزة، موضحة أنه سيتم الانتهاء منه في غضون أشهر.