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الأمم المتحدة: 1000 مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: 1000 مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام


سما / وكالات/

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن أكثر من ألف مهاجر توفوا في البحر المتوسط هذا العام وهو العام السادس على التوالي الذي يتخطى فيه هذا العدد حاجز الألف.

ونقلت وكالة رويترز عن تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية قوله في بيان "المفوضية تدعو بإلحاح إلى زيادة قدرات البحث والإنقاذ بما في ذلك عودة سفن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عمليات البحث والإنقاذ والإقرار بالدور الحاسم الذي تقوم به سفن المنظمات غير الحكومية في إنقاذ حياة الناس في البحر"وتقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 15 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط منذ عام 2014.

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