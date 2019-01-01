بلدية نابلس تستقبل وفدا من القنصلية الفرنسية

نابلس / سما /

استقبلت بلدية نابلس مستشار التعاون الثقافي في القنصلية الفرنسية "غييوم روبير"، في زيارته الاولى للبلدية ترافقه منسقة مشاريع التعاون اللامركزي "جولي دوسو"، ومسؤولة مشاريع قطاع الحكم المحلي "كونستانس بروته"، وذلك بحضور نائب رئيس البلدية المهندس محمد الشنار، ومهندس البلدية سامح العاصي، ومدير مركز تنمية موارد المجتمع ومنسق مشروع التعاون الفرنسي أيمن الشكعة، وقائد فريق التخطيط الحضري المهندسة رانية دولة، ومديرة العلاقات العامة والدولية رجاء الطاهر، ومن العلاقات الدولية نور حنبلي.

وهدفت الزيارة الى الاطلاع على سير مشروع "البوليفارد" وسبل الدعم وامكانية تمويل المشروع، والذي يعد من أكبر وأهم مشاريع التطوير الحضري على مستوى المنطقة، ونموذجا ناجحا للتعاون بين بلديتي نابلس وليل الفرنسية.

واكد المهندس الشنار على أهمية المشروع لدوره في تحسين الواقع الاقتصادي والترفيهي والمساهمة في احياء المنطقة الشرقية من المدينة، بالاضافة الى توفير فرص عمل لاعداد كبيرة من الشباب، مؤكدا حرص البلدية على التعاون التام للعمل قدما من اجل الحصول على التمويل اللازم للبدء بالمشروع.

وقدم كلا من المهندسن العاصي ودولة شرحا تفصيليا عن أهمية المشروع ومراحل تنفيذه والجدوى من اقامته في المنطقة الشرقية.

وتوجه الوفد الى موقع المشروع للاطلاع على حجم التحديات التي تواجه تنفيذه، تلاها البرنامج زيارة لعدد من مرافق البلدة القديمة وحدائق جمال عبد الناصر.

جدير بالذكر أن مشروع المخطط الحضري والموروث الثقافي استهدف منطقتين في مدينتي ليل ونابلس، حيث تم اختيار إحدى المناطق الواقعة في الجهة الشرقية من المدينة والممتدة من متنزه إسعاد الطفولة حتى حدود موقع تل بلاطة. وقد عملت الطواقم المختصة من كلتا المدينتين على إعداد مخططين حضريين، اشتملا على عدد من المرافق الترفيهية والعامة كالملاعب والمسارح والمدرجات المشكوفة، إضافة الى منطقتين للمعارض المكشوفة والمغلقة. بالاضافة الى اعداد مخطط يتضمن المخطط إعادة تاهيل بعض المباني التاريخية وتشغيلها.