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الصليب الاحمر: نسعى بشكل حثيث لزيارة الاسير العرابيد

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الاحمر: نسعى بشكل حثيث لزيارة الاسير العرابيد


غزة / سما/

 قالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن الصليب على دراية بالتقارير التي تناولتها وسائل الإعلام حول الوضع الحرج للأسير سامر العرابيد .

ولفتت زقوت في تصريح صحفي لها، إن اللجنة تتابع بشكل حثيث مع سلطات احتلال ليتمكن طاقمها من زيارة العرابيد والإطلاع على أوضاعه.

وقالت "رغم أن اللجنة الدولية لا تتحدث على العلن حول مجريات زياراتها الا أنها تتابع الأمر بلا هوادة مع سلطات الاحتجاز عبر الحوار الثنائي وغير العلني".

وأكدت على أن اللجنة الدولية تنظر بخطورة لكل المزاعم حول سوء المعاملة أو التعذيب. مضيفةً "بصفة عامة، فقد كررت اللجنة الدولية مرارا وتكرارا حظر القانون الدولي الانساني أشكال التعذيب كافة و جميع أشكال المعاملة القاسية أو اللا انسانية، أو المهينة للكرامة".

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