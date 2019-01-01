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عساف يدعو الحكومة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف يدعو الحكومة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين


رام الله / سما /

دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، الجمهورية الفرنسية لمواصلة دعمها لفلسطين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من بلدية "ايفري" الفرنسية لمقر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء.

وأطلع عساف الوفد على الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بهدف السيطرة عليها، مشيرا الى طبيعة عمل الهيئة وتقديمها الدعم للمواطنين وتعزيز صمودهم في أرضهم.

من جهته، أكد نائب رئيس بلدية "ايفري" سيفرين بيتر أهمية هذه الزيارة لفلسطين، والتي جاءت للتعرف على الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا والوقوف الى جانبه في قضيته العادلة.

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