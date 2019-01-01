"التربية" توقع اتفاقيات مع مؤسسات من المجتمع المدني لخدمة التعليم

رام الله / سما /

وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقيات تعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز التعاون لخدمة التعليم، من خلال الإدارات العامة للنشاطات الطلابية والصحة المدرسية والتعليم المهني والتخطيط التربوي والإرشاد والتربية الخاصة، ومركز المناهج، ووحدة شؤون القدس.

جاء ذلك خلال حلقة حوارية تفاكرية نظمتها الوزارة مع شركائها من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التعاون لخدمة القطاع التعليمي، في مقرها بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء.

وشملت الاتفاقيات تعزيز التعاون بمجال تطوير النشاطات اللامنهجية للطلبة، ومكافحة مرض الثلاسيميا ورفع الوعي الصحي للطلبة والمعلمين تجاهه، وتقوية برامج التدريب والتعليم المهني، وتحقيق الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، وتطوير المعرفة العلمية الفلكية لدى المعلمين والطلبة.

كما تشمل الاتفاقيات تدريب وتمكين فريق إعداد الموازنة والجهات ذات الاختصاص في الوزارة، وتعزيز الحق في التعليم والوقاية من مضاعفات الإعاقة في المجتمع وتوفير خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، وتنفيذ مشروع مسار نحو مستقبل أفضل لغايات تنمية وتوعية الطلبة في القدس، وتنفيذ مشروع "معلمون يتبادلون التجربة" في مجال "الدراما في التعليم".

وشدّد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني على اهتمام الوزارة بتعزيز شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى قاعدة التكاملية بين "التربية" وشركائها لخدمة قطاع التعليم وتجويد مخرجاته.

وأكد عورتاني اهتمام "التربية" بمراجعة وتقييم وتطوير البرامج التربوية المنفذة، بما يحفز الطلبة ويحقق ما تصبو الوزارة لتعزيزه، وهو مبدأ "الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية".

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز دور المعلم والارتقاء بوضعه وتحفيزه بما يمكنه من بناء الأجيال التي تُسهم في عملية التطوير والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أهمية التركيز على الميدان التربوي، وتعزيز روح اللامركزية الرشيدة، واستقطاب الكفاءات من المعلمين، وحوكمة المنظومة التعليمية.

وتطرق عورتاني إلى التحديات التي يواجهها التعليم في القدس، وتحريض الاحتلال المتواصل ضد القطاع التربوي، مشدداً على أن المناهج الوطنية تشكل عنواناً للسيادة والهوية والرواية، وأن الوزارة ستواصل حماية التعليم في القدس والتصدي للهجمة المتصاعدة بحق هذا القطاع.