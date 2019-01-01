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أبو حسنة:الاتحاد الاوروبي اكبر مانح للاونروا وتصويت يجري اليوم على تعديلات في ميزانيته

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة:الاتحاد الاوروبي اكبر مانح للاونروا وتصويت يجري اليوم على تعديلات في ميزانيته


غزة / سما/


اكد عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" أن لجنة ميزانية البرلمان الأوروبي ستصوت اليوم في بروكسل على التعديلات التي أدخلت على ميزانية الاتحاد الأوروبي 2020.

واوضح في تصريحات اذاعية ان عملية التصويت تتم بأغلبية بسيطة ، وستذهب نتيجة التعديلات المقترحة (إذا تم التصويت عليها) إلى الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لاعتمادها في نهاية شهر أكتوبر القادم. 

  وتابع " الاتحاد الأوروبي أكبر مانح فردي للأونروا في عامي 2018 و 2019 ، حيث لعب دوراً حاسماً في الحفاظ على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى لصالح 5.5 مليون لاجئ فلسطيني كما لعب الاتحاد دوراً حاسماً في حشد الدعم للاجئين الفلسطينيين في غياب حل لمحنتهم.  

وقال " ليس غريبا إجراء مناقشات في البرلمانات حول التمويل الإنساني والإنمائي موضحا " تعمل الأونروا حاليًا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي لضمان حماية تمويلها لعام 2020 ".

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