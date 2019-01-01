نتنياهو يلتقي غانتس غدا بمحاولة أخيرة لتشكيل حكومة وحدة

القدس المحتلة / سما /

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، يوم غد الأربعاء، مع انتهاء عطلة السنة العبرية الجديدة، لإنقاذ نفسه وإسرائيل من الدخول في نفق سياسي مظلم في حال فشل بتشكيل حكومة جديدة في ظل المؤشرات التي تظهر أن منافسه حزب أزرق- أبيض بزعامة بيني غانتس لن يستطيع أيضًا تشكيل حكومة هو الآخر.

وسيلتقي نتنياهو يوم غد مع غانتس في اجتماع سيكون بمثابة المحاولة الأخيرة لإقناع حزب الأخير للمشاركة في حكومة واحدة تتم رئاستها بالتناوب بين الجانبين.

وتقرر عقد اللقاء بينهما بعد أن فشلت فرق التفاوض من الحزبين في التوصل يوم الأحد لاتفاق بينهما يسمح بتمرير مخطط الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي دعا لتشكيل حكومة بالتناوب يترأسها نتنياهو أولًا وهو ما يرفضه حزب غانتس.

وبينما سيحاول نتنياهو إقناع غانتس بذلك، يعمل الأول جاهدًا مع أعضاء من الليكود للدخول في مفاوضات سرية مع حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان لتشكيل حكومة بالتناوب بينهما.

ووفقًا لموقع صحيفة معاريف، فإن هناك اتصالات لعقد صفقة بين الجانبين، إلا أن الليكود يتخوف من تمسك ليبرمان بشروطه المتمثلة في عدم مشاركة الأحزاب الحريدية في الحكومة، أو تتنازل عن شروطها بشأن تجنيد الحريديم، وقوانين أخرى تتعلق بعمل السوبر ماركت يوم السبت وغيرها.

ورجح الموقع أن تفشل مهمة نتنياهو في إقناع ليبرمان بمثل هذه الخطوة، خاصةً وأن ليبرمان يطالب بشكل علني أن تكون هناك حكومة تضم حزبه وحزب الليكود وأزرق- أبيض، فقط.

وكانت وسائل إعلام عبرية رجحت أن يعلن نتنياهو يوم الأحد الماضي عن إعادة التفويض الذي كلفه به ريفلين لتشكيل الحكومة، إلا أنه من المتوقع أن يعيده إليه في حال فشل خلال الأيام المقبلة في تشكيل الحكومة.