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جمعية بذور للتنمية والثقافة تنتخب مجلس ادارة جديد

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية بذور للتنمية والثقافة تنتخب مجلس ادارة جديد


نابلس / سما /

جرى في مدينة نابلس انتخاب مجلس ادارة جديد لجمعية بذور للتنمية والثقافة سيقود الجمعية خلال العامين القادمين. وضم المجلس الجديد كلا من: المهندس بشار الصيفي (رئيسا) والمهندس سيف عقل (نائبا للرئيس)، والمحامية منار المصري (امينا للسر)، والدكتور بشار رواجبة (امينا للصندوق)، وعضوية الدكتورة اسماء دويكات، والاعلامية ياسمين كلبونة، وسالي حسونة، ، ونهلة جودة، واسيل سمحان، ونجلاء يامين، والدكتور قصي حامد، والمهندس جعفر اسماعيل، وموسى هزيم، والمحامي اسلام الدبعي.

وجاءت عملية الانتخاب خلال اجتماع عادي للمجلس العمومي للجمعية بحضور ممثل عن وزارة الداخلية، وتم مناقشة التقريرين المالي والاداري للعام الماضي.

وكان المدير التنفيذي للجمعية، رائد الدبعي، قد افتتح الاجتماع بالتأكيد على رسالة المؤسسة القائمة على تعزيز قيم المواطنة والعمل التطوعي والعدالة الاجتماعية والتضامن داخل المجتمع، مستعرضا التقرير الإداري للجمعية خلال العام الماضي وحصول الجمعية على عضوية منظمة الفالكون العالمية للحق بالتعليم، وابرز الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع نظرائها من مؤسسات عالمية وإقليمية ومحلية، ودورها في مهرجان نابلس للثقافة والفنون، وفي تعزيز قيم المواطنة والمساواة والمشاركة الفعالة القوى الأهلية في الشأن العام. بدوره، قدم موسى هزيم امين الصندوق عرضا حول مدخولات الجمعية ومصاريفها.

وقال بشار الصيفي بأن وجود اغلبية في مجلس الإدارة للأخوات، وكذلك في الهيئة العامة إنما هو دليل على سياسة بذور القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية، مؤكدا ان الجمعية ستضع خطتها للعامين القادمين خلال الأيام القادمة.

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