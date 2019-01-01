الشرطة تضبط 6 مركبات غير قانونية وتلقي القبض على 53 مطلوب للعدالة في جنين

جنين / سما /

ضبطت الشرطة اليوم 6 مركبات غير قانونية والقت القبض على 53 مطلوب للعدالة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 5 مركبات غير قانونية ودراجة غير قانونية والقت القبض على 53 شخص مطلوب للعدالة في محافظة جنين .

وناشدت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.